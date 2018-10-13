Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat, bir mekanın açılış gecesinde kavga etmişti. Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için mekana gelen ikili, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başlamıştı. Sinan Akçıl, Amerikalı oyuncu Kristanna Loken’ın doğum günü partisinde kavga ettiği Sermiyan Midyat’ın kendisi hakkında yaptığı “Çakma Justin Bieber” yorumuna karşılık verdi
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Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat, bir mekanın açılış gecesinde kavga etmişti. Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için mekana gelen ikili, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başlamıştı.
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ELİNDEKİ SİGARAYI ÜZERİNE ATMIŞTI
Kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" demişti. Olumsuz yanıt alan ve gazetecilere küfür eden Midyat'a, Sinan Akçıl müdahale etmişti. İyice sinirlenen Midyat, elindeki sigarayı Sinan Akçıl’ın üzerine atarak saldırmıştı.
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"TAHAMMÜL EDEMEZDİM"
Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Sinan Akçıl, Sermiyan Midyat’ın “Çakma Justin Bieber” yorumuyla ilgili soru yöneltilince şöyle dedi:
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“Onun sözlerine kale alacak durumum yok. Ama 150 kişinin aramıza girmesi iyi oldu. Yoksa o saygısızlığa fazla tahammül edemeyecektim, pek hayırlı olmayacaktı.”
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ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Akçıl, olayın mahkemeye taşınmayacağını da sözlerine ekledi:
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“Şikayet yok, olay o kadar büyümedi. Ama tabii Loken ve eşinin bu tatsız olaydan dolayı morali çok bozuldu. Los Angeles’a gittiğimde beni misafir etmek istiyorlar.”
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SERMİYAN MİDYAT AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Çıkan haberlerin ardından Sermiyan Midyat, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. İşte Midyat'ın o açıklaması:
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"Dün akşam ülkemize gelen Amerikalı oyuncu Kristanna Loken'ın doğum günü davetine gittim. Gelecek insanlardan haberim yoktu. Bir süre sonra aramıza katılan Sinan Akçıl bey sanırım hediyesini takdim ederken görüntülenmek istediği için kameralarla ve magazinci arkadaşlarla masamıza geldi.
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Hediyesini verirken gülümsedi kameralara gösterisini yaptı bunada eyvallah dedik. Ancak kameralar yanımızda durmaya devam etti. Bende buranın bir fasıl restoranı olduğunu insanların içki içtiğini ve herkes özelini yaşarken kameraların içeride bulunmaması gerektiğini söyledim.
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Talebim elindeki çatalı sallayarak ve "Sanane" denerek cevaplandı. Bende Sinan beyin pop gösterisini malzemesi olmak istemedim ve ayağa kalktım oda ayağa kalktı ve olaylar ekranlara yansıdığı biçinde tadsız bir şekilde cereyan etti. Konu bundan ibarettir ve abartılacak hiç bir şey yoktur.
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Hele ki gülünç ve açıklı dedikodularda söylendiği gibi kadınlara karşı asla şövenist bir tavrım ve emekçilere karşı asla bir saygısızlığım olmamıştır. Çünkü 20 yıldır büyük emekler vererek bir magazin figürü olmadan sadece üreterek yolunda ilerlemeye çalışan bir adam oldum ve böylede devam edeceğim. Vaktinizi bu saçma magazinsel hadiseyle çaldığım içinde affola Allah herkesin iyiliğini versin.
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