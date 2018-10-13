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Hele ki gülünç ve açıklı dedikodularda söylendiği gibi kadınlara karşı asla şövenist bir tavrım ve emekçilere karşı asla bir saygısızlığım olmamıştır. Çünkü 20 yıldır büyük emekler vererek bir magazin figürü olmadan sadece üreterek yolunda ilerlemeye çalışan bir adam oldum ve böylede devam edeceğim. Vaktinizi bu saçma magazinsel hadiseyle çaldığım içinde affola Allah herkesin iyiliğini versin.