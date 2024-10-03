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        Sinan Ateş'in ailesine saldıran kişi tutuklandı

        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın dünkü karar duruşması arasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç ve yanındakilere saldıran şüpheli tutuklandı. Mertcan Kılıç'ın "kadına karşı basit yaralama" suçundan tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:45
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        Sinan Ateş davasının dünkü karar duruşmasında ailesine saldıran Mertcan Kılıç, "kadına karşı basit yaralama" suçundan tutuklandı.

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        Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın karar duruşması dün Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü.

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        Duruşmaya verilen arada, Mertcan Kılıç adlı kişi, kafeterya bölümünde Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a yumruklu saldırıda bulundu.

        Kılıç, güvenlik güçleri tarafından göz altına alınırken, saldırıda hafif yaralanan Selma Ateş Kazanç'a, sağlık ekipleri müdahale etti.

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        Olayın ardından Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş fenalaştı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sağlık ekiplerinin yanına gelerek, Selma Ateş Kazanç ve Saniye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ayşe Ateş, yaşananlara tepki göstererek, "Sinan Ateş'i öldürdünüz, bizi de mi öldüreceksiniz?" ifadesini kullandı.

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        Selma Ateş Kazanç da tedavisinin ardından olayla ilgili şunları söyledi:

        "Bu saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bunun sinyallerini alıyorduk. Bunun, kararın verileceği zaman yapılması 'adalet nerede' sorusunu bize tekrar sorduruyor. Buradan çıktığım anda tekrar saldırıya uğrayacağımı biliyorum."

        Ateş, saldırıdan sorumlu tuttuğu kişilerin isimlerini avukatına verdiğini, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini dile getirdi.

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        Gözaltına alınan saldırgan bugün "kadına karşı basit yaralama" suçundan tutuklandı.

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yargılanma sırasında verilen arada, kurum ana girişi nizamiyesi karşısında bulunan kafeteryada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç ile yanındakiler S.A.Y., M.K. ve B.G.'ye yönelik yaralama olayı yaşandığı hatırlatıldı.

        Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli Mertcan Kılıç, ifade işlemleri sonrası sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kadına karşı basit yaralama" suçundan tutuklandığı bildirildi.

        #Sinan Ateş
        #dava
        #Saldırı
        #Ayşe Ateş
        #gündem
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