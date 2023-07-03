Çikolata

Çikolata, yemek borusu sfinkterinin (veya kapakçığın) gevşemesine neden olabilen ve nane ve narenciye gibi mide ekşimesine ve hazımsızlığa yol açabilen başka bir besindir. Bazı insanlar, bunu yapan yiyeceklerden birine veya bazılarına karşı duyarlı olabilir; bu nedenle, bu çok bireyseldir.

Bunun yerine şunu deneyin: Eğer çikolata mide ekşimesi ve hazımsızlık semptomlarına yol açıyorsa, tüketiminizi sınırlandırmayı deneyin. Bundan sonsuza kadar vazgeçmek zorunda değilsiniz, ancak şimdilik bundan kaçınmak isteyebilirsiniz.