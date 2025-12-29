Sinem Kobal, 2025'e veda etti

2026 yılına sayılı günler kala sosyal medyada '2025 özeti' paylaşımları dikkat çekmeye başladı.

Birçok kullanıcı, geride bırakmaya hazırladıkları yılın kendileri için öne çıkan anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal da bu paylaşımlara katılan isimler arasında yer aldı.

Sinem Kobal, 2025 yılı boyunca katıldığı etkinliklerden, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte verdiği pozlardan ve kızları Lalin ile Leyla ile geçirdiği anlardan oluşan kareleri bir araya getirdi.

Oyuncu, 6 milyonun üzerindeki takipçiye sahip sosyal medya hesabından yayımladığı bu paylaşıma, "Hoşça kal 2025" notunu düşerek 2025'e veda etti.

Fotoğraflar: Instagram