Ekranlara ilk çıktığı zamanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen hiç yaşlanmayan ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen 35 yaşındaki ünlü güzelin sosyal medya paylaşımlarına; "Hiç değişmiyor", "Hala eskisi gibi güzel", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar geliyor.