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Sinem Kobal güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin son paylaşımına binlerce yorum geldi: "Hiç değişmiyor"

İkinci kez anne olan ünlü isim Sinem Kobal, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. 35 yaşındaki güzel ismin son gönderisi, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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  • Sinem Kobal güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin son paylaşımına binlerce yorum geldi: "Hiç değişmiyor"

    2016 senesinde Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda Adası'nda nikah masasına oturan Sinem Kobal, 2020 yılında ilk kızı Lalin’i kucağına almıştı. Geçen sene ise ikinci kez kızları Leyla ile tekrar aynı duyguları yaşayan çift, sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.
  • Sinem Kobal güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin son paylaşımına binlerce yorum geldi: "Hiç değişmiyor"

    Ekranlardan uzak bir hayat sürüyor olsa da sosyal medya hesabından sık sık sevenleri ile paylaşımlar yapan Sinem Kobal, gönderileriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. 
  • Sinem Kobal güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin son paylaşımına binlerce yorum geldi: "Hiç değişmiyor"

    Ekranlara ilk çıktığı zamanın üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen hiç yaşlanmayan ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen 35 yaşındaki ünlü güzelin sosyal medya paylaşımlarına; "Hiç değişmiyor", "Hala eskisi gibi güzel", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar geliyor.
  • Sinem Kobal güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin son paylaşımına binlerce yorum geldi: "Hiç değişmiyor"

    Selena adlı diziyle üne kavuşan Sinem Kobal'ın doğum kilolarını da hızla verdiği görüldü. Kobal'ın son paylaşımı 52 bin beğeni ve 435 yorumun sahibi oldu.
  • Sinem Kobal güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin son paylaşımına binlerce yorum geldi: "Hiç değişmiyor"

    İşte Sinem Kobal'ın son paylaşımları...
  • Sinem Kobal güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin son paylaşımına binlerce yorum geldi: "Hiç değişmiyor"
  • Sinem Kobal güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin son paylaşımına binlerce yorum geldi: "Hiç değişmiyor"
  • Sinem Kobal güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin son paylaşımına binlerce yorum geldi: "Hiç değişmiyor"
  • Sinem Kobal güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin son paylaşımına binlerce yorum geldi: "Hiç değişmiyor"
  • Sinem Kobal güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ünlü ismin son paylaşımına binlerce yorum geldi: "Hiç değişmiyor"

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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