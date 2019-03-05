Online pazar araştırma kuruluşu DORinsight, ‘Sinema ve Online Dizi/Film Platformları Araştırması’nın sonuçlarını duyurdu. 1- 4 Mart 2019 tarihleri arasında online olarak yapılan ve Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup çalışan 5 bin 313 kişinin katıldığı araştırma kapsamında, katılımcılara film ve dizi izleme alışkanlıkları ile ilgili sorular yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 76’sı internetten dizi ya da film izlediğini, yüzde 24’ü ise izlemediklerini belirtti. Araştırmaya göre katılımcılar online olarak dizi/film izlemeye devam ederken yeni çıkan filmleri sinemada izlemeyi tercih ediyor.

Hatırlanacağı üzere geçen ayın başında vizyona giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nın sinema salonlarındaki gösterimi devam ederken, filmin Netflix platformunda da yayınlanması bu konuda tartışmaların fitilini ateşlemişti. Katılımcılar, vizyon filmlerini sinemada izleme eğiliminin yanısıra gelecekte de Netflix gibi online platformların sinema sektörünü bitirmeyeceğini düşünüyor.

Hitay Holding bünyesinde 12 milyonun üzerinde kayıtlı üyesiyle faaliyet gösteren DORinsight’ın çalışmasından çıkan dikkat çeken sonuçlar şöyle oldu:

İnternetten dizi ya da film izleyen katılımcıların yüzde 71’i Netflix platformunu kullandığını, yüzde 36’sı Puhu TV, yüzde 22’si BluTV, yüzde 9’u ise Apple TV kullandığını belirtiyor.

Bu platformlara ücretli üye olan kişilerin yüzde 35’i ortalama olarak 21-30 TL fatura ödediğini, yüzde 33’ü 31 TL ve üzeri, yüzde 28’i 11-20 TL, yüzde 4’ü ise 0-10 TL fatura ödediğini dile getiriyor.

VİZYON FİLMLERİ İÇİN TERCİH SİNEMA

Katılımcıların yüzde 44’ü ortalama olarak ayda 1 kez sinemaya gittiğini söylerken, yüzde 24’ü 2 kez, yüzde 22’si sinemaya hiç gitmediğini ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 6’sı 3 kez sinemaya gittiğini, yüzde 4’ü ise 4 kez üzeri sinemaya gittiğini belirtiyor.

Yüzde 60’ı yeni çıkan vizyon filmlerini sinemada izlemeyi tercih ederken, yüzde 40’ı evde online platformlarda film izlemek istediğini söylüyor.

Katılımcıların yüzde 53’ü online TV/dizi platformlarının gelecekte sinema sektörünü bitirmeyeceğini, yüzde 47’si ise bitireceğini düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 82’si evde film ve dizileri TV’den izlediklerini, yüzde 63’ü bilgisayardan, yüzde 33’ü telefondan, yüzde 18’i ise tabletten izlediklerini anlatıyor.

Katılımcıların yüzde 75’i online TV/dizi platformlarını mobil olarak en çok evde izlediklerini, yüzde 11’i otobüste, yüzde 5’i otomobilde, yüzde 3’ü metrobüste, yüzde 1’i vapurda izlediklerini dile getiriyor.