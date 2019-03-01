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Geçmişte Hollywood yıldızları, televizyon dizi ve filmlerini mesleki açıdan bir düşüş olarak görürlerdi. Şimdi ise ünlü oyuncuların ve yönetmenlerin çoğu, dizi yapımcılığına giriyor. Geçmişte bazı eleştirmenler, bir filmi küçümsemek için “televizyon filmi gibi olmuş” derlerdi... Bugün ise televizyon için çekilen bazı film ve diziler, birçok sinema filminden çok daha iyi. Şimdi evlerdeki televizyon cihazlarının çoğu 16:9 formatında... Diziler çoğunlukla 16:9 formatında çekiliyor. Daha geniş formatta çekilen diziler de var. Geniş formata geçişin, özellikle dizi çeken yönetmenleri motive eden bir faktör olduğuna inanıyorum...