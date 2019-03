16 | 19

“Russian Doll”, bir zaman döngüsünün içinde sıkışıp kalan New York'lu bir kadının hikâyesi... Natasha Lyonne'un canlandırdığı Nadia Vulvokov için doğum günü, ölüm gününe dönüşüyor. Defalarca ölüyor ve her seferinde, kendi doğum günü partisi sırasında banyoda aynaya baktığı ana geri dönüyor... Hapsolduğu zaman döngüsünden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.