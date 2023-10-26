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        Sinop'ta öğrenciler 100. yılda Cumhuriyet'in ilanı haberinin yer aldığı gazeteler dağıttı

        Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolasıyla kağnı arabasıyla yürüyüş yapan öğrenciler, esnafa Cumhuriyet'in ilan edilişine dair haberlerin yer aldığı gazeteler dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:56 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:13
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        Sinop'ta öğrenciler 100. yılda Cumhuriyet'in ilanı haberinin yer aldığı gazeteler dağıttı
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        Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolasıyla kağnı arabasıyla yürüyüş yapan öğrenciler, esnafa Cumhuriyet'in ilan edilişine dair haberlerin yer aldığı gazeteler dağıttı.

        İstiklal İlkokulu tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

        Okul önünden başlayan ve Valilik önünde sona eren yürüyüş boyunca öğrenciler ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla çeşitli marşlar seslendirdi.

        Yöresel kıyafetler giyerek kağnı arabası eşliğinde yapılan yürüyüşte esnafa, Cumhuriyet'in ilan edilişine dair haberlerin bulunduğu gazeteler de dağıtıldı.

        Valilik önünde gerçekleştirilen programda, öğrenciler Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat'a gazete ve Türk bayrağı teslim etti.

        Bulat, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin 100. yılda çok güzel bir tasvirle, "Cumhuriyet’i biz böyle kazandık" dediklerini vurguladı.

        Emekleri geçen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Bulat, "Biz de Cumhuriyet'in en önemli kentlerinden birinde, Cumhuriyet'in coşkusunu en güzel şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Birçok etkinlik ve programla Sinop halkına bu coşkuyu yaşatmaya çalışıyoruz." dedi. ​​​​​​​

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