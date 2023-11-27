Sinop'ta fırtınayla denizin yüzeyinde köpükler oluştu

Sinop'ta şiddetli fırtınayla birlikte denizin kıyı kesimleri köpükle kaplandı.

Bölgede etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentin kuzey sahillerinde dalga boyu bir metreye kadar ulaştı.

Dalgalar sebebiyle karaya yakın bölgelerde deniz yüzeyinde köpük oluştu.

Sert esen rüzgarla birlikte havalanan köpükler ilginç görüntüler ortaya çıkarırken, sahil bandına yakın bölgedeki araçların üzerinde kirliliğe neden oldu.

Bu arada Sinop Valiliğince vatandaşlardan kentte devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.