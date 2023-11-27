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        Sinop'ta fırtınayla denizin yüzeyinde köpükler oluştu

        Sinop'ta şiddetli fırtınayla birlikte denizin kıyı kesimleri köpükle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:27 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:49
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        Sinop'ta fırtınayla denizin yüzeyinde köpükler oluştu
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        Sinop'ta şiddetli fırtınayla birlikte denizin kıyı kesimleri köpükle kaplandı.

        Bölgede etkisini sürdüren fırtına nedeniyle kentin kuzey sahillerinde dalga boyu bir metreye kadar ulaştı.

        Dalgalar sebebiyle karaya yakın bölgelerde deniz yüzeyinde köpük oluştu.

        Sert esen rüzgarla birlikte havalanan köpükler ilginç görüntüler ortaya çıkarırken, sahil bandına yakın bölgedeki araçların üzerinde kirliliğe neden oldu.

        Bu arada Sinop Valiliğince vatandaşlardan kentte devam eden olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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