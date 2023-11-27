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        Sinop'ta denizin taşması sonucu sokaklar su altında kaldı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde şiddetli fırtına hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:32
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        Sinop'ta denizin taşması sonucu sokaklar su altında kaldı
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde şiddetli fırtına hasara yol açtı.

        Kentte iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ayancık ilçesinde deniz taştı.

        Yalı Mahallesi'nde sokaklar su altında kaldı. Mahalle aralarına kadar giren su nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı.

        Denizin taşıdığı su ve taşların hasara yol açtığı mahallede belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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