Sinop'ta denizin taşması sonucu sokaklar su altında kaldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde şiddetli fırtına hasara yol açtı.

Kentte iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Ayancık ilçesinde deniz taştı.

Yalı Mahallesi'nde sokaklar su altında kaldı. Mahalle aralarına kadar giren su nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı.

Denizin taşıdığı su ve taşların hasara yol açtığı mahallede belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.