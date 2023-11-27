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        Sinop'ta iki hafif ticari araç çarpıştı, bir kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 07:13 Güncelleme: 27.11.2023 - 07:13
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        Sinop'ta iki hafif ticari araç çarpıştı, bir kişi yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        B.K. idaresindeki 55 SL 954 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Veysel Çavuş Caddesi'nde M.U. yönetimindeki 57 FC 858 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada sürücü M.U. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, sürücü B.K. hakkında alkollü olduğu gerekçesiyle işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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