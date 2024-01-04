Sinop'ta bir kişi evde ölü bulundu

Sinop'ta bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaleyazısı Mahallesi Öztürk Sokak'ta arkadaşının evinde kalan Kemal K. (60), sabah kendisini uyandırmaya gelen arkadaşınca hareketsiz şekilde bulundu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kemal K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Kemal K'nin cenazesi, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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