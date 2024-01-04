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        Sinop'ta bir kişi evde ölü bulundu

        Sinop'ta bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:27 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:28
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        Sinop'ta bir kişi evde ölü bulundu
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        Sinop'ta bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kaleyazısı Mahallesi Öztürk Sokak'ta arkadaşının evinde kalan Kemal K. (60), sabah kendisini uyandırmaya gelen arkadaşınca hareketsiz şekilde bulundu.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kemal K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından Kemal K'nin cenazesi, otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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