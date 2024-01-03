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        Sinop'ta "Matematik Bilim Şenliği" etkinliği düzenlendi

        Sinop'ta, "Matematik Bilim Şenliği" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:30
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        Sinop'ta "Matematik Bilim Şenliği" etkinliği düzenlendi
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        Sinop’ta, "Matematik Bilim Şenliği" etkinliği düzenlendi.

        Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tarafından Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, okul öğrencilerine çeşitli materyallerle matematik dersiyle ilgili bilgi aktarıldı.

        Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Baştürk, gazetecilere, çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Çocukların matematik dersinde öğrendiklerinin somut halini görme imkanı bulduklarını vurgulayan Baştürk, şöyle konuştu:

        "Amacımız öğretmen adayları ile öğrencileri bir araya getirerek matematik dersini içeren konular dahilinde teori ve pratik yapmalarını sağlamak. Dolayısıyla okullarda öğretmenlere ve öğrencilere proje kapsamında yapılan projeyi içeren materyalleri tanıtmak. Yani öğrencilerin öğrenmelerini derinleştirmek, geliştirmek ve matematik dersini sevdirmek. Buna bağlı olarak 3. sınıf öğrencilerini de okullara alıştırmak, kaynaştırmak ve öğretmenliğe geçiş motivasyonlarını artırmak istiyoruz. Üniversitemizin desteği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılan projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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