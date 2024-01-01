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        Sinop´ta köyde yangın; 5 ev yandı, 2 ölü

        SİNOP´unBoyabat ilçesi Dağtabaklı köyünde çıkan yangında 3'ü yazlık 5 ev kullanılamaz hale geldi, Reşit  Sevimoğlu ile eşi Münevver Sevimoğlu hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:25
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        Sinop´ta köyde yangın; 5 ev yandı, 2 ölü
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        SİNOP´unBoyabat ilçesi Dağtabaklı köyünde çıkan yangında 3'ü yazlık 5 ev kullanılamaz hale geldi, Reşit  Sevimoğlu ile eşi Münevver Sevimoğlu hayatını kaybetti. 

        Sinop'un Boyabat ilçesi Dağtabaklı köyünde saat 02.30 sıralarında Reşit Sevimoğlu'na ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Boyabat ve Saraydüzü ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek yandaki 4 boş eve de sıçradı. 4 saat süren söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, evlerin enkazlarında yapılan aramada, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı. Cenazeler, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Yangınla ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "1 Ocak 2024 günü saat 02.30 sıralarında, Boyabat İlçesi Dağtabaklı köyü Merkez Mahalle mevkinde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Yangın neticesinde, 3'ü yazlık ev olarak kullanılan 5 ahşap ev tamamen yanmış olup, yangın esnasında evde olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir " denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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