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        Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 03.01.2024 - 13:00
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        Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkeli ilçesinde ruhsatsız silah satışı yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 134 fişek ve silah satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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