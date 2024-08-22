Erfelek'te İlçe Emniyet Müdürü için veda yemeği düzenlendi
Sinop'un Erfelek ilçesinde görev yeri değişen İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin için veda yemeği düzenlendi.
Sinop’un Erfelek ilçesinde görev yeri değişen İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin için veda yemeği düzenlendi.
Bir restoranda gerçekleştirilen programda, Kaymakam Ataberk Altun tarafından Keskin’e ilçede görev yaptığı süre içerisindeki başarılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.
Kaymakam Altun, burada yaptığı konuşmada, Keskin’e yeni görev yeri olan Boyabat ilçesinde başarılar dileyerek, Erfelek için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Keskin de görev süresi boyunca kendisine ve teşkilatlarına her türlü desteği veren Kaymakam Altun ve Erfelek halkına teşekkür etti.
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