Boyabat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şükrü Baş yeniden seçildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda mevcut başkan Şükrü Baş yeniden başkanlığa getirildi.



Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Divan başkanlığını Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile gelir gider hesapları okunarak ibra edildi.



Seçimde mevcut başkan Şükrü Baş ile Hasan Bağcı ve Ahmet Bıyıklı adaylığını koydu.



742 üyenin katıldığı genel kurulda 380 oy alan Baş yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde Hasan Bağcı 194, Ahmet Bıyıklı ise 154 oyda kaldı, 14 oy da geçersiz sayıldı.



Yönetim kurulunda ise Tahsin Kastarcı, Nazım Temizkan, Süleyman Yalman, Ahmet Cısdık, Hüseyin Çetin, Hasan Etçi, Yusuf Demircan, Serpil Özkan ve Erman Aşçı yer aldı.



Baş, tüm esnaf arkadaşlarına teşekkür ederek, "Biz de bu teveccühe karşı elimizden geleni yapacağız. Oy kullanan tüm delegelere teşekkür ediyorum." dedi.

