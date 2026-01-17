Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Boyabat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şükrü Baş yeniden seçildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda mevcut başkan Şükrü Baş yeniden başkanlığa getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 19:02 Güncelleme: 17.01.2026 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şükrü Baş yeniden seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda mevcut başkan Şükrü Baş yeniden başkanlığa getirildi.

        Boyabat Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Divan başkanlığını Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in yaptığı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile gelir gider hesapları okunarak ibra edildi.

        Seçimde mevcut başkan Şükrü Baş ile Hasan Bağcı ve Ahmet Bıyıklı adaylığını koydu.

        742 üyenin katıldığı genel kurulda 380 oy alan Baş yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde Hasan Bağcı 194, Ahmet Bıyıklı ise 154 oyda kaldı, 14 oy da geçersiz sayıldı.

        Yönetim kurulunda ise Tahsin Kastarcı, Nazım Temizkan, Süleyman Yalman, Ahmet Cısdık, Hüseyin Çetin, Hasan Etçi, Yusuf Demircan, Serpil Özkan ve Erman Aşçı yer aldı.

        Baş, tüm esnaf arkadaşlarına teşekkür ederek, "Biz de bu teveccühe karşı elimizden geleni yapacağız. Oy kullanan tüm delegelere teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar

        Benzer Haberler

        Sinop'ta iki katlı köy evi yanarak kül oldu
        Sinop'ta iki katlı köy evi yanarak kül oldu
        Sinop'ta bağımlılıkla mücadele çalışmaları
        Sinop'ta bağımlılıkla mücadele çalışmaları
        Sinop'ta AFAD gönüllüleri sahaya hazır
        Sinop'ta AFAD gönüllüleri sahaya hazır
        Sinop'ta köylerin yüzde 42'si kara teslim
        Sinop'ta köylerin yüzde 42'si kara teslim
        Sinop'ta genç girişimcilerin küçükbaş hayvancılık işletmesine ziyaret
        Sinop'ta genç girişimcilerin küçükbaş hayvancılık işletmesine ziyaret
        Saraydüzü'ne 9 milyonluk dev yatırım: Çeltik kurutma tesisi için imzalar at...
        Saraydüzü'ne 9 milyonluk dev yatırım: Çeltik kurutma tesisi için imzalar at...