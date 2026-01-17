Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta genç girişimcilerin küçükbaş hayvancılık işletmesine ziyaret

        Sinop'un Türkeli ilçesinde Mehmet Özcan ve Bilal Epsamlı'nın Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurduğu küçükbaş hayvan çiftliği ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 09:24 Güncelleme: 17.01.2026 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta genç girişimcilerin küçükbaş hayvancılık işletmesine ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde Mehmet Özcan ve Bilal Epsamlı'nın Genç Çiftçi Projesi kapsamında kurduğu küçükbaş hayvan çiftliği ziyaret edildi.

        Düzler köyünde gerçekleştirilen ziyarete Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mediha Elmas katıldı.

        Ziyaret kapsamında Türkeli Ziraat Odası tarafından genç girişimcilerin başarılı çalışmaları dolayısıyla Özcan ve Epsamlı'ya başarı plaketi verildi.

        Kaymakam Kandemir, genç çiftçilerin üretime sağladıkları katkıların ilçedeki tarımsal kalkınmayı desteklediğini belirterek, bu tür girişimleri takdir ettiklerini söyledi.

        Özçelik ise modern üretim anlayışıyla çalışan ve bölge çiftçisine örnek olan genç üreticilerin ilçede hayvancılığın gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getirerek, "Doğru kullanılan destekler, üreticinin gücünü artırıyor." dedi.

        Özcan ve Epsamlı da sağlanan desteklerle çocukluk hayallerini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, üretimlerini artırarak çiftliği büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Kanada Başbakanı 'yeni dünya düzenini' işaret etti
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Süper Lig ekibi Eyüpspor'a kayyum atandı!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Grönland konusunda gözdağı verdi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi

        Benzer Haberler

        Saraydüzü'ne 9 milyonluk dev yatırım: Çeltik kurutma tesisi için imzalar at...
        Saraydüzü'ne 9 milyonluk dev yatırım: Çeltik kurutma tesisi için imzalar at...
        Sinop'ta 9 milyon lira maliyetle çeltik kurutma tesisi kurulacak
        Sinop'ta 9 milyon lira maliyetle çeltik kurutma tesisi kurulacak
        Yavru domuzu elleriyle yakalayan kişiye 15 bin lira ceza
        Yavru domuzu elleriyle yakalayan kişiye 15 bin lira ceza
        Sinop'ta eliyle domuz yakalayan vatandaşa 15 bin lira ceza
        Sinop'ta eliyle domuz yakalayan vatandaşa 15 bin lira ceza
        Türkeli'de örnek koyunculuğa başarı plaketi
        Türkeli'de örnek koyunculuğa başarı plaketi
        Türkeli'de yarıyıl tatili, karne sevinciyle başladı
        Türkeli'de yarıyıl tatili, karne sevinciyle başladı