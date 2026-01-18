Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar manzarası dronla görüntülendi

        Sinop'ta kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 12:24 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta 1600 rakımlı Çangal Dağı'ndaki kar manzarası dronla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop’ta kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla kaydedildi.

        Kentte dört gündür aralıklarla etkili olan kar, Ayancık ilçesindeki 1600 rakımlı Çangal Dağı’nda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

        İlçenin önemli turizm merkezlerinden Akgöl Tabiat Parkı'nı da bünyesinde barındıran, kış aylarında doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunan Çangal Dağı’ndaki kar manzarası dronla görüntülendi.

        Bu arada kentte kar nedeniyle kapalı bulunan 223 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Sinop'ta kar esareti: Köylerin yarısı ulaşıma kapalı, 87 köyde elektrik yok
        Sinop'ta kar esareti: Köylerin yarısı ulaşıma kapalı, 87 köyde elektrik yok
        Sinop'ta ağaç devrildi
        Sinop'ta ağaç devrildi
        Boyabat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şükrü Baş yeniden seçild...
        Boyabat'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Şükrü Baş yeniden seçild...
        Sinop'ta iki katlı köy evi yanarak kül oldu
        Sinop'ta iki katlı köy evi yanarak kül oldu
        Sinop'ta bağımlılıkla mücadele çalışmaları
        Sinop'ta bağımlılıkla mücadele çalışmaları
        Sinop'ta AFAD gönüllüleri sahaya hazır
        Sinop'ta AFAD gönüllüleri sahaya hazır