Gerze ve Saraydüzü'nde öğrencilere yangına müdahale eğitimi verildi

Sinop'un Gerze ve Saraydüzü ilçelerinde öğrencilere yangına müdahale eğitimi verildi.

Gerze ilçesinde Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, itfaiye ekiplerince öğrencilere, yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapılarak, okul bahçesinde uygulamalı olarak yangına müdahale eğitimi gerçekleştirildi.

Saraydüzü ilçesinde ise Türkaylar Ortaokulu'ndaki programda, yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan tatbikatta, temsili olarak yangın sırasında okul binasında mahsur kalan bir öğrenci kurtarıldı. Ardından okul bahçesinde öğrencilere uygulamalı olarak yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği gösterildi.