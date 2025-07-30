Türkeli'de Zimari Göleti projesinde sona yaklaşıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, ilçe merkezi ile 17 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacak Zimari Göleti projesi çalışmaları devam ediyor.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, ilçe merkezi ile 17 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacak Zimari Göleti projesi çalışmaları devam ediyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde yapılan edilen göledin inşa süreci sona erdi.
Test işlemleri süren göledin birkaç ay sonra hizmete alınması planlanıyor.
Türkeli Kaymakam Vekili Ahmed Çelik de gölet şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
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