Türkeli'de Zimari Göleti projesinde sona yaklaşıldı

Türkeli Kaymakam Vekili Ahmed Çelik de gölet şantiyesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde yapılan edilen göledin inşa süreci sona erdi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ilçe merkezi ile 17 köyün içme suyu ihtiyacını karşılayacak Zimari Göleti projesi çalışmaları devam ediyor.

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