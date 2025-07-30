Türkeli'de motosikletin devrildiği kazada bir kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
A.Ş.U. idaresindeki 57 ACP 172 plakalı motosiklet, Yalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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