Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türkeli'de motosikletin devrildiği kazada bir kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 16:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkeli'de motosikletin devrildiği kazada bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        A.Ş.U. idaresindeki 57 ACP 172 plakalı motosiklet, Yalı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Türkeli'de çukura düşen inek kurtarıldı
        Türkeli'de çukura düşen inek kurtarıldı
        Sinop'ta kırsal kalkınma için 13 projeye 56 milyon liradan fazla hibe veril...
        Sinop'ta kırsal kalkınma için 13 projeye 56 milyon liradan fazla hibe veril...
        Sinop'ta otomobil çeltik fabrikasının bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobil çeltik fabrikasının bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı
        Boyabat'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Boyabat'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta deniz ve sahillerden 9 ton çöp toplandı
        Sinop'ta deniz ve sahillerden 9 ton çöp toplandı
        Sinop'ta minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        Sinop'ta minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı