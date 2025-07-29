Boyabat'ta istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
K.A. (44) idaresindeki 57 AAK 256 otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Osmanköy mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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