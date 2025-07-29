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        Sinop'ta otomobil çeltik fabrikasının bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik fabrikasının bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 17:23 Güncelleme: 29.07.2025 - 17:29
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        Sinop'ta otomobil çeltik fabrikasının bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik fabrikasının bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Osman Arpacıoğlu'nun kullandığı 57 ABY 876 plakalı otomobil, İstiklal Caddesi'nde yol kenarındaki çeltik fabrikasının bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Arda Arpacıoğlu, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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