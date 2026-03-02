Canlı
        Sinop'ta Yeşilay Haftası etkinlikleri

        Sinop Yeşilay Şubesi üyeleri 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş'ı ziyaret etti.

        Giriş: 02.03.2026 - 15:38
        Sinop Yeşilay Şubesi üyeleri 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş'ı ziyaret etti.

        YEDAM yetkililerinin de katıldığı ziyarette, üyeler tarafından Yeşilay çalışmaları hakkında Akbaş'a bilgiler aktarıldı.

        Akbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilay'ın günümüzün en büyük sorunlarından biri olan bağımlılığa karşı yürüttüğü mücadeleyi takdirle karşıladıklarını aktardı.

        Kendilerinin de bu mücadele her zaman destek olacaklarını vurgulayan Akbaş, Yeşilay görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

