Sinop'ta Yeşilay Haftası etkinlikleri

Sinop Yeşilay Şubesi üyeleri 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş'ı ziyaret etti.



YEDAM yetkililerinin de katıldığı ziyarette, üyeler tarafından Yeşilay çalışmaları hakkında Akbaş'a bilgiler aktarıldı.



Akbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilay'ın günümüzün en büyük sorunlarından biri olan bağımlılığa karşı yürüttüğü mücadeleyi takdirle karşıladıklarını aktardı.



Kendilerinin de bu mücadele her zaman destek olacaklarını vurgulayan Akbaş, Yeşilay görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

