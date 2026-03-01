Sinop'ta Satranç Turnuvası düzenlendi

Sinop’ta, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Satranç Turnuvası düzenlendi.



Yeşilay Sinop Şubesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Sinop Üniversitesi Yaşam Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya 48 yarışmacı katıldı.



Dört ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, dereceye girenlere Yeşilay logolu çeşitli hediyeler takdim edildi.



Organizasyonda ayrıca Yeşilay görevlilerince katılımcılara bağımlılıklarla ilgili bilgiler verilerek, YEDAM'ın tanıtımı yapıldı.



Yeşilay Sinop Şube Başkanı Gülbahar Esra Özgenç, burada yaptığı konuşmada, Yeşilay olarak bu anlamlı hafta boyunca çok sayıda farklı etkinlik yapacaklarını söyledi.



Bağımlılıkla mücadele kapsamında toplumun her kesimine ulaşma hedefleri olduğunu vurgulayan Özgenç, "1-7 Mart Yeşilay Haftası çerçevesinde bilgilendirme faaliyetlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Özellikle okullarımızda öğrencilerimizle bir araya gelerek onlara her türlü bağımlılığın ne denli zararlı olduğunu anlatacağız. Bugün de güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Katılım sağlayan, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

