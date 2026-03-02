Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Boyabat'ta Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.

        Giriş: 02.03.2026 - 15:01
        

        

        Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

        İlçede devam eden yol, su enerji ve diğer alanlarda sürdürülen çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Mustafa Özarslan, toplumsal açıdan birlik ve beraberliği sağlayan müesseslerden birisinin de muhtarlıklar olduğunu söyledi.

        Kırsalda hizmetlerin aksamadan yürütülmesinde muhtarların önemli bir rol üstlendiklerini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Muhtar olmadığı zaman kırsaldaki bu durumu oluşturamayız. Muhtarlığın varlığının önemi hem kriz dönemlerinde hem zor zamanlarda, savaşlarda, başka zamanlarda ortaya çıkıyor. O nedenle burada sizlerin bizzat istek ve dileklerinizin konuşulması çok yaralı oldu. Resmi makamlara ve yetkili kişilere ulaştırılmayan, dile getirilmeyen, kendi aranızda konuşulan sorunlar çözülmez. Toplantı çok yararlı oldu. Her konuşmacıyı dinledik, not aldık. Aciliyet durumlarına göre ele alıp, bir planlama ve program doğrultusunda çözüm üreteceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

