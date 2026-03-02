Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta anaokulu öğrencileri, gemi maketiyle dolaşarak bahşiş topladı

        Sinop'ta anaokulu öğrencileri, "Helesa Şenliği" kapsamında özel hazırlanmış gemi maketi ile kent sokaklarında dolaşıp bahşiş topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:04
        Sinop'ta anaokulu öğrencileri, gemi maketiyle dolaşarak bahşiş topladı

        Sinop’ta anaokulu öğrencileri, "Helesa Şenliği" kapsamında özel hazırlanmış gemi maketi ile kent sokaklarında dolaşıp bahşiş topladı.

        Zübeyde Hanım Anaokulu tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri çerçevesinde minik öğrenciler, çok eski dönemlerde fırtınadan kaçarak Sinop Limanı'na sığınan gemicilerden kaldığı tahmin edilen "Helesa" geleneğini günümüze taşıdı.

        Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla özel olarak hazırladıkları gemi maketiyle kent sokaklarında dolaşarak bahşiş topladı ve çeşitli maniler seslendirdi.

        Daha sonra okul bahçesinde devam eden programda öğrencilere yönelik Hacivat-Karagöz gölge oyunu, ramazan davulcusu eşliğinde mani okunması ve ramazan pidesi yapımı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

        Etkinlik, çocuklara ramazan şerbeti, macun ve mısır ikram edilmesiyle son buldu.


