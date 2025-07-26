Sinop'ta minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Y.S. yönetimindeki otomobil, Karabey köyü mevkisinde 4 yaşındaki Muhsin Özdemir'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan küçük çocuk, ambulansla kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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