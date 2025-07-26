Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Y.S. yönetimindeki otomobil, Karabey köyü mevkisinde 4 yaşındaki Muhsin Özdemir'e çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan küçük çocuk, ambulansla kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        Bakan Şimşek'ten kredi notu açıklaması
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Moody's'den Türkiye kararı
        Moody's'den Türkiye kararı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Emekli işçiye ücret garantisi var mı?
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Sıcak hava ve kuvvetli poyraz uyarısı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Portekiz'den flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası!
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Altın hırsızları polise ateş açtı: 4 polis yaralandı
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama
        Starmer'dan Filistin devletinin tanınmasına dair açıklama

        Benzer Haberler

        Sinop'ta çıkan anız yangınında 60 balya saman yandı
        Sinop'ta çıkan anız yangınında 60 balya saman yandı
        Saraydüzü'nde jandarmadan orman denetimi
        Saraydüzü'nde jandarmadan orman denetimi
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Sinop'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Sinop'ta kaçak su kullanan kişilere para cezası verildi
        Sinop'ta kaçak su kullanan kişilere para cezası verildi
        Sinop'ta yaralı bulunan doğan kuşu tedavi altına alındı
        Sinop'ta yaralı bulunan doğan kuşu tedavi altına alındı