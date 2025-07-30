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        Sinop'ta deniz suyunda yaşanan ani soğumayla bazı balıklar kıyıya vurdu

        Sinop'ta deniz suyunda meydana gelen ani soğumayla bazı balık türleri kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:36 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:42
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        Sinop'ta deniz suyunda yaşanan ani soğumayla bazı balıklar kıyıya vurdu
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        Sinop’ta deniz suyunda meydana gelen ani soğumayla bazı balık türleri kıyıya vurdu.

        "Deniz soğuğu" olarak adlandırılan ve derinlerde bekleyen soğuk suyun sert rüzgarlarla yer değiştirerek yüzeye çıkmasıyla oluşan doğa olayının yaşandığı Sinop'ta, hamsi ve somon balıklarının kıyıya vurduğu görüldü.

        Durumu fark eden bazı vatandaş, uyuşmuş vaziyetteki balıkları tekne ve oltalarıyla topladı.

        Vatandaşlarca kolayca tutulan balıkların bir kısmı kentteki tezgahlarda satışa sunuldu.

        Kent iskelesinde oltayla somon balığı tutan Savaş Gör, AA muhabirine, deniz soğuğunun balık bolluğunu da beraberinde getirdiğini söyledi.

        Balıkları görenlerin iskeleye akın ettiğini vurgulayan Gör, “Deniz soğuğu dediğimiz olayın gerçekleşmesiyle balıklar kıyıya kadar geldi. Gören herkes iskeleye koştu. Herkes bayağı bir balık tuttu. 60-70 tane somon tutunlar oldu. Biz de oltamızla tutabildiğimiz kadar balık tuttuk.” dedi.

        Türkeli ilçesi sahilinde de kıyıya vuran hamsiler bölgedeki vatandaşlar ve balıkçılar tarafından tekne ve ağlarla toplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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