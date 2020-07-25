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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri hayran bırakıyor

DHA

Erfelek Tatlıca Şelaleleri hayran bırakıyor


Hüseyin KALAY/ERFELEK (Sinop), (DHA)SINOP'un Erfelek ilçesindeki Erfelek Tatlıca Şelaleleri, ziyaretlere açıldı. İrili ufaklı 28 şelale, güzelliğiyle hayran bırakıyor.
Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaz tatillerine kapalı alanlarda geçirmek istemeyen vatandaşlar doğal parklara akın ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri, bölgenin en fazla ziyaret edilen tabiat parkları arasında yer alıyor. Yıllık ortalama 200 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkının, bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunuyor. Parkurlardan biri Doğa ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü´nce yapılırken, diğer parkur şelalelin doğal yapısından oluşuyor.
Koronavirüs sürecinden sonra insanların doğa gezilerini tercih ettiklerini belirten Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, "Bu süreçte Sinop'ta bulunan Efelek Şelaleleri insanlar biraz temiz hava alabilecekleri alan haline geldi. Uzun süre insanların evlerde kapalı olması sonrasında insanların açık alanları güvenli bölge olarak düşünmeleri sonrası rağbet olan bir bölgemiz haline geldi. 2011 yılında tabiat alanı ilan edildikten sonra mevcut alan 720 dekara çıkartıldı. İçerisinde de bazı düzenlemeler yapılarak hizmet vermeye başladı. İki vadi arasında arka arkaya 28 şelaleye ev sahipliği yapmasın en önemli özeliği ayrıca içerisindeki iki değirmenle de ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından her geçen gün daha fazla tercih edilen alanlardan birisi haline geldi. Alanın büyük olması ve gün içerisinde gelen ziyaretçilerin çok fazla temas etmeden gezebilmeleri tercih edilmesinin başında geliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Erfelek Hüseyin KALAY
2020-07-25 08:13:45

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