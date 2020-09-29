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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta çeltik hasadı

İHA

Sinop'ta çeltik hasadı

Türkiye'nin önemli çeltik bölgelerinden biri olan Sinop’ta mayıs ayında ekimi yapılan çeltiklerin hasadına başlandı.
Sinop’a bağlı Mertoğlu köyünde tarlalarına özenle bakan çeltik üreticileri, 4 aylık bakımın ardından mahsullerini almaya başladı. Tarlalardaki suyun kurutulmasıyla araziye giren biçerdöverler çeltikleri biçerek kasalara doldurup tarladan mahsulü çıkartıyor.
Kaliteli çeltik yetiştirmek için aylarca uğraş verdiğini anlatan İsmail Kümeç (40), "Bu yıl çeltik iyi. İnşallah Allah bereketini arttırsın. Verim çok güzel, çektiklerimiz iyi. Hava şartları daha güzeldi. İnşallah bundan sonra da kötü olmaz. 250 dönüm çeltik ektim daha 50 dönümün anca biçtim. Çiğ çeltik biz de çok olduğu için tane de değişiklik oluyor. Boyabat’a yetişen çeltiğin tanesi kuru. Bizim burada rutubet çok, hiç yağmur yağmadı. İki aydan beri yağmur rahmet görmedik ama randımanlar iyi. Pirinç taneleri iri. Bunu da denizin yakın olması, nem, rutubet yani sabahları biz çeltiğin içine geldiğimiz zaman saat 12'ye kadar çiğden giremiyoruz, ıslanıyoruz içinde aynı yağmur yağmış gibi. Bu da ona özellik katıyor. Zaten başka da herhangi bir işimizde ya da bir başka bir şey kullandığınızda yok aynı herkes nasıl ekerse biz de öyle ekiyoruz" dedi.
Erfelek Barajı'ndan gelen tarımsal sulama ile verimliliğin artığını ve daha çok yer ektiklerini söyleyen Kümeç, ”Bir de şu oldu, bize de tarımsal sulama geldi Erfelek Barajı'ndan. Eskiden ekilmeyen yerler ekilmeye başlandı. Şükürler olsun su var her şey bol, yapıyoruz. Su her yerde var şu anda yapabilene. Arazinin hani çok kodlu değil de yani. Normal bir koddaki arazileri, eskiden yapamadığımız yerleri şimdi rahatlıkla yapabiliyoruz. İnşallah bol bereketli lezzetli olur" diye konuştu.
Sinop’ta çeltikleri pazarlayabilecekleri bir tüccar olmadığını belirten Kümeç, ”Sinop'un merkez yatağında tüccar yok ama Boyabat, Durağan bunlar çeltiği alıyor. Bizim pirincimizi Bafralılar alıyor. Onlar pirinci işliyor, fabrikaya getiriyor. Önceden Sinop’ta bir kişi bu işle ilgileniyordu. O da bazı sebeplerden dolayı bu işi bıraktı. Bizim bir şanssızlığımız kadersizliğimiz varsa tüccarımızın olmayışı" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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