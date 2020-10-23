Sinop'ta köpeğe silahla saldırıya suç duyurusu



Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta polis ekipleri, silahlı saldırı sonrası tedaviye alınıp, sol arka bacağı kesilen köpeğe saldıran kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Şen, saldırganların yakalanması için suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Hangi vicdansız bunu yaptı, bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kentte, Korucuk Mahallesi´nde kanlar içinde yatan köpeği gören bir kişi, Sinop Belediyesi´ni arayarak yardım istedi. Belediyede görevli veteriner hekimler tarafından alınarak Sinop Köpek Barınağı´na götürülen köpeğin, silahla vurulduğu belirlendi. Tedaviye alınan köpeğin sol arka bacağı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kesildi. Köpeğe, enfeksiyon riskine karşı antibiyotik tedavisine başlandı. Polis ekipleri, köpeği yaralayıp kaçan şüpheli ya da şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

3 BACAKLA YAŞAMA TUTUNUYOR

Polis ekiplerinin çalışması sürerken, sol arka bacağı kesilmek durumunda kalınan köpek, barınakta yaşama tutunmaya çalışıyor. Sinop Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Şen de, barınağa yerleştirilen köpeği, bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Şen, saldırganların bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Çok üzüldük. Bu köpeği ayağından vuran kim? Bunun bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Tüm masraflarını özel olarak kendimiz, dernek olarak karşıladık. Hangi vicdansız bunu yaptı? Bulunmasını istiyoruz ve bundan sonra böyle bir şey yaşanmasını istemiyoruz. Çünkü bunlar da bir can, hani baktığınızda bir ayağı yok. 3 ayağı ile yaşamak zorunda kalacak ve çok sıkıntılı günler geçirecek. Bu işin peşini de kesinlikle bırakmayacağız. İnşallah bulunur ve bir daha böyle şeyler yaşamayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN

2020-10-23 10:13:47



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