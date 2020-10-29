Sinop'un Boyabat ilçesinde 120 dairelik Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evlerinin inşaat çalışmaları başladı.

11 Haziran'da kura çekimi ile belirlenen 84 adet 2+1, 36 adet 3+1 olmak üzere 120 konutun ihale sonrası, yapım çalışmaları başladı. Boyabat Daylı köyü mevkiinde başlayan inşaat çalışmalarının yaklaşık 400 gün içerisinde biteceği öğrenildi.

Konutlar yatay mimari anlayışıyla yükseklikleri zemin +4 kat olacak, bahçe alanı, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla TOKİ tarafından planlanan 120 konutluk 1.etabın yapımına başlandı. Boyabat'ın yeni yerleşim alanı kısmetse çok güzel olacak. TOKİ konutları şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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