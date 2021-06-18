Bakan Akar talimatı verdi, Atmaca tam isabet vurdu Atış sonrası personele seslenen Akar: “İnşallah daha nice başarıları yaşayacağız”

– Envantere katılımı öncesi yapılan son testte ilk kez bir gemi hedefine karşı Sinop'ta TCG Kınalıada korvetinden yapılan atış sonrası telsizle personele seslenen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Sizleri kutluyorum. Bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda çalışmaya devam ederek inşallah daha nice başarıları yaşayacağız” dedi.



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Roketsan tarafından geliştirilen “Atmaca” güdümlü füzesinin su üstü hedefine yapacağı test atışını takip etmek üzere Sinop’a gitti. Sinop Havalimanı’nda Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, buradan limana hareket etti. Atışın yapılacağı millî gemi TCG Kınalıada korvetinde Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi’ne faaliyete ilişkin brifing verildi.



Atış talimatı Bakan Akar’dan

Brifingin ardından geminin Savaş Harekât Merkezi'ne geçen Bakan Akar ve Komutanlar buradan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının “son derece özel ve anlamlı” atışını takip etti. Atış öncesinde gerekli önlemlerin alındığı, atışın belirlenmiş sahada yapıldığı, saha emniyetinin tamamen sağlandığı belirtildi. Atış senaryosu kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca hurdaya ayrılan bir gemi hedeflendi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatının ardından TCG Kınalıada’dan yapılan atışla söz konusu gemi tam isabetle vuruldu. Bölgedeki iki F16 ve keşif uçağından aktarılan görüntülerle atışın her anı harekât merkezinden anlık takip edildi. Füzenin tam isabetle hedefle buluştuğu an Savaş Harekât Merkezi'nde büyük coşkuyla karşılandı. Başarılı atışın ardından telsizle personele hitap eden Bakan Akar, “Sizleri kutluyorum. Bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda çalışmaya devam ederek inşallah daha nice başarıları yaşayacağız.” dedi.



Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Güdümlü Füzesi, 220 kilometre menzili ve gelişmiş güdüm sistemi ile dikkat çekiyor. Güdümlü füze sabit ve hareketli su üstü hedeflerine yönelik kullanılabiliyor.

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