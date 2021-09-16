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Bakan Karaismailoğlu: “Denizdeki tehlikeyi bertaraf ettik” “Yeni köprünün fore kazıkları devam ediyor” "Metrekareye düşen yağış miktarı Kastamonu Bozkurt 453, Sinop Ayancık 531 ve Bartın Ulus'ta 362 kilogram"

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Denizdeki tehlikeyi bertaraf ettik” “Yeni köprünün fore kazıkları devam ediyor” "Metrekareye düşen yağış miktarı Kastamonu Bozkurt 453, Sinop Ayancık 531 ve Bartın Ulus'ta 362 kilogram"

– Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Denizdeki tomrukların oldukça büyük bir kısmını toplayarak denizdeki tehlikeyi de bertaraf ettik. Ayancık’ta Otogar Köprüsü’nün yerine yapılacak yeni köprünün fore kazıkları devam ediyor” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ayancık ilçesine ziyarette bulundu. Ziyaretinin ilk durağı Ayancık Devlet Hastanesi oldu. Selde gördüğü zarar sonrası temizlenerek yeniden faaliyete geçirilen hastanedeki son durum gören Bakan Karaismailoğlu, yatan hastalarla da sohbet etti. Hastalar Ayancık’ta ilk günden bu yana yaptığı çalışmalardan ötürü Bakan Karaismailoğlu’na teşekkür etti. Ardından Cevizli Mahallesi’nde yaya olarak yola devam eden Karaismailoğlu, yol üzerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Babaçay Köyü Muhtarı Şevki Kaya ile de görüşen Karaismailoğlu, bir çay ocağına da misafir oldu. Ardından yeni köprü inşaatı için yürütülen çalışmaları da yerinde gören Bakan Karaismailoğlu, buradan sonra katıldığı Afet Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında vatandaşlar için iyi dileklerini sıralayan Bakan Karaismailoğlu, “Gücümüzü, enerjimizi ve motivasyonumuzu halkımızın afetin ilk gününden itibaren gösterdikleri, sabır, destek ve sevgiden alıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de her karanlık gecenin sabahına el ele, gönül gönüle ulaştığımız bilinciyle her zorluğun üzerinden omuz omuza geliyoruz. Ülkemizin her ferdinin üzüntüye boğan sel afeti nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve görevlilerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu acıların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Yaralanan ve maddi kayıpları olan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum” diye konuştu.
Yapılan çalışmalardan söz eden Karaismailoğlu, “Bölgemizde tarihin en yoğun yağışlarından biri gerçekleşti. Metrekareye düşen yağış miktarı Kastamonu Bozkurt ilçesinde 453, Sinop Ayancık ilçesinde 531 ve Bartın’ın Ulus ilçesinde de 362 kilogram olarak gerçekleşti. Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde toplam 1228 kilometre uzunluğundaki 17 adet yolun 155 kilometrelik kesiminde hasarlar oluştu. Selin ardından hemen kapanan yollarımızı trafiğe açmak için bir çalışma sergiledik” şeklinde konuştu.
Kastamonu, Bartın ve Ayancık’ta yürütülen faaliyetlerle ilgili detayları açıklayan Adil Karaismailoğlu, “Kastamonu’da toplam 553 kilometre uzunluğunda 10 adet yolun 60 kilometrelik kesiminde hasarlar oluştu. Çatalzeytin ve Azdavay köprüleri yıkıldı. 9 ayrı köprüde de de hasarlar meydana geldi. Yıkılan Çatalzeytin Köprüsü’nün yerine prefabrik menfezlerle 48 saat gibi kısa bir sürede köprü ve bağlantı yolunu hizmete aldık. Kastamonu’da meydana gelen sel hasarlarının onarım çalışmaları 4 ekip, 237 iş makinesi ve 316 arkadaşımızla canla başla çalışma sonrası tamamladık. Bartın’da sel felaketiyle 111 kilometre uzunluğunda 3 adet yolun 41 kilometrelik kesiminde hasarlar oluştu. Bartın ilinde sel felaketi sebebiyle Kumluca 2, Boğazköy ve Kavlakdibi Köprüleri yıkıldı. Bartın’daki yol ve bakım onarım işlerinde 69 iş makinesi ve 117 personelimizle 7/24 esasına göre çaba harcadılar ve kısa sürede yollarımızı trafiğe açtık. Afet nedeniyle Sinop’ta 564 kilometre yol ağımızda toplam 54 kilometrelik kesiminde hasarlar oluştu. Ayancık Çayı üzerindeki Şevki Şentürk ve Otogar köprüleri yıkıldı ve 3 köprümüzde hasar meydana geldi. Hızlı bir şekilde 195 adet iş makinesi ve 214 personelimizle felaketin yaşandığı yere sevk ederek onarım çalışmalarını başlattık ve kısa sürede hizmete aldık. Ayancık şehir merkezinin ulaşımının sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte tamamlanan askeri, prefabrik, çelik, portatif köprümüz 17 Ağustos’ta hizmete girdi. Aynı yerde geçişi kolaylaştırmak içinde 19 Ağustos’ta geçici köprüyü Karayolları Genel Müdürlüğümüz hizmete aldı. Otogar Köprüsü'nün yerine yapılacak yeni köprünün fore kazıkları devam ediyor. Yeni kurulacak pazar yeri içinde asfalt çalışmalarını tamamladık” ifadelerini kullandı.
Tomrukların denizden toplanması ile tehlikenin önüne geçildiğini belirten Karaismailoğlu, “Denizlerden tomrukların toplanmasıyla ilgili de Orman Genel Müdürlüğümüzle oldukça katkı sağladı. Sel felaketi sonrasında Bakanlık olarak dünyada ilk defa gerçekleşen başarılı bir uygulamayı da hayata geçirmenin gururunu yaşadık. Bozkurt, Ayancık ve Türkeli ilçelerinin kereste fabrikaları depolarındaki yer alan tomrukların afet nedeniyle denize ulaşmasında ve denizde gemilere yapabileceği hasarların önüne geçmek üzere Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün getirmiş olduğu römorkörler sayesinde denizdeki tomrukların oldukça büyük bir kısmını toplayarak denizdeki tehlikeyi de bertaraf ettik” sözlerine yer verdi.

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