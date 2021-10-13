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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en eski panayırlarından Boyabat Panayırı başladı

İHA

Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olan ve bu yıl 1319 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Boyabat Panayırı başladı.

Türkiye’nin en eski panayırlarından Boyabat Panayırı başladı

Türkiye’nin en eski panayırlarından biri olan ve bu yıl 1319 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Boyabat Panayırı başladı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde düzenlenen Türkiye’nin en eski panayırlarından biri olan Boyabat Panayırı bugün Boyabat davulzurna ekibinin gösterileri ile başladı.
Geçtiğimiz yıl Kovid19 tedbirleri kapsamında kurulamayan Boyabat Panayırı bu sene ülkenin dört bir yanından esnafın katılımı ile başladı. Panayırda lunapark, emtia alışverişinin yanı sıra ilçe tanıtımına katkıda bulunmak üzere kültürel etkinlikler de yapılacak. Boyabat'ın tanıtımı ve ekonomisi açısından büyük önem taşıyan, bölgedeki en büyük panayır olan Boyabat Panayırı'na çevre illerden gelen satıcıların yanı sıra ilçe içindeki esnaflar da yoğun ilgi gösterdi. Boyabat Panayırı’nın ilk gününde satıcılar stant kurulumuna devam ederken hafta sonunda çevre il ve ilçelerden yoğun bir katılım bekleniyor.
Açılış sonrası Boyabat İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ile panayır esnafını gezen Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Bugün panayırımızın ilk günü. Biliyoruz ki panayır büyük pazar anlamına geliyor. Geçen yıl pandemi sebebi ile panayırımız kurulamamıştı. Bu yıl tekrardan panayırımızı kurduk. Gurbetten gelen vatandaşlarımız var. Bugün ilk günü olması sebebiyle yeni kaymakamımız, emniyet müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe başkanlığımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte esnafımıza hoş geldiniz ziyaretinde bulunduk. Panayır bizim Boyabatlılar için ve kültürümüzde büyük öneme sahip. Hem sosyal hayatımızda, ticari hayatımızda kültürümüzde yeri olan bir geleneğimiz. Bizlerde bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Tüm herkesi panayırımıza bekliyoruz’’ dedi.
Boyabat İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz ise, "Biliyorsunuz ben Boyabat’a yeni geldim. Ancak panayırın köklü bir geçmişe sahip olduğunu burada gördüm. Esnafımızı gezdik tek tek Türkiye’nin bir çok vilayetinden gelen esnafımız mevcut. Panayır gurbetçilerimizin buraya gelmesi için bir fırsat. İnşallah tüm herkes için hayırlı uğurlu olur güzel bir panayır dönemi geçiririz’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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