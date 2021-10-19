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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat 5. Çocuk Kitapları Günleri başladı

İHA

Boyabat 5. Çocuk Kitapları Günleri başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Boyabat Belediyesi tarafından bu yıl 5’ncisi düzenlenen “Boyabat 5. Çocuk Kitapları Günleri”, açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte başladı.
Çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı edindirmek ve sevilen yazarlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen fuara birçok yazar ve yayınevi katıldı. Sabah saat 10.30’da 15 Temmuz Kültür Merkezi Fuaye Alanı’na gelen, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, Boyabat İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu, Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, İl Genel Meclis üyeleri ve birim müdürleri açılış kurdelesini keserek fuar alanını gezdiler.
Sonrasında fuara gelen çocuklar stantları gezerek kitapları incelediler. Fuar süresince yazarlar İbrahim Ünsal, Çiğdem Eker, Rahime Uçar ve Fatma Yıldırım ziyaretçilerle bir araya gelerek kitaplarını imzalayacaklar.
22 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek fuar, 9.00 ile 18.00 saatleri arasında 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda ziyaretçilerini bekliyor olacak.

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