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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek Cennet, Zindan Dağı'na tırmandı

İHA

Erdek Cennet, Zindan Dağı'na tırmandı

Türkiye’deki 81 ilin en yüksek zirvesine solo tırmanış gerçekleştirmek amacıyla Anadolu Parsı Projesi’ni başlatan profesyonel dağcı Erdek Cennet, 47. tırmanışını Sinop’ta gerçekleştirdi.
Balıkesir’de yaşayan ve aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa dağcılığı yapmaya başlayan Erdek Cennet, Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan bin 730 metre yüksekliğindeki Zindan Dağı’na tırmandı. Profesyonel dağcı Cennet, "81 ilde 81 zirve solo tırmanış Anadolu parsı unvanı projem kapsamında 81 ilimizdeki en yüksek rakımlı dağların zirvelerine solo tırmanış yapıyorum. Projem kapsamında 47. İl Sinop 47. zirvem Sinop Zindan Dağı 1.730 metre irtifaya solo olarak tırmanışı başarıyla gerçekleştirdim" dedi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cennet, "Zirvemiz muhteşem bir zirve. Bulutların bize eşliğiyle zirveye doğru yürüdük. Bulutların bize eşlik etmesi doğada çok ender rastlanan bir olay. Muhteşem ötesi. Şuan da bulutları oksijen diye içimize çekiyoruz. Bulutların damakta bıraktığı tadı ve temiz oluşu bizi heyecanlandırıyor. Biz doğayı seviyoruz. Zirveleri seviyoruz. Muhteşem ötesi. Projem kapsamında 47. il Sinop'ta 47. zirvem Sinop Zindan Dağı 1.730 metre irtifaya solo olarak tırmanışı başarıyla gerçekleştirdim" diye konuştu.
Erdek Cennet’e tırmanışı sırasında Sinoplu Mıstafa Kıray da eşlik etti.

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