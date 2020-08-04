Sinop'taki orman yangını kontrol altına alındı

Vali Karaömeroğlu, AA muhabirine, Durağan ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.Karadan ulaşımın zor olduğu yangın bölgesinin bir kısmına havadan yangın söndürme uçağı ile müdahale edildiğini anlatan Karaömeroğlu, "Şu an yangın kontrolümüz altında. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Hem havadan hem karadan soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.Karaömeroğlu, yangının 7-8 dekarlık alanda etkili olduğunu kaydetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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