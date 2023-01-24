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Sipahi dizisi final mi yapıyor? Sipahi dizisi bitiyor mu? Açıklama geldi

Show TV'nin yeni sezon yapımlarından biri olan ve her Pazartesi günü izleyicisinin karşısına çıkan dizi Sipahi'nin final yapacağı iddialar açıklığa kavuştu. Başrollerini Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın paylaştığı dizinin akıbetine ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, Sipahi final mi yapıyor ve bu hafta son bölüm mü sorularının yanıtları...

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  • Sipahi dizisi final mi yapıyor? Sipahi dizisi bitiyor mu? Açıklama geldi

    Kısa sürede en dikkat çeken dizilerinden biri olmayı başaran Sipahi'den üzücü bir haber geldi. Bir süredir sosyal medyada hakkında final yapacağı iddiaları çıkan dizinin akıbeti ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte, detaylar...
  • Sipahi dizisi final mi yapıyor? Sipahi dizisi bitiyor mu? Açıklama geldi

    SİPAHİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

    Show TV'de yayınlanan Sipahi'nin bu hafta final yapacağı ve son kez izleyicisinin karşısına çıkacağı açıklandı.

    Dizinin final sebebinin ise reytinglerdeki beklentinin altında kalması olduğu iddia ediliyor.
  • Sipahi dizisi final mi yapıyor? Sipahi dizisi bitiyor mu? Açıklama geldi

    SİPAHİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Sipahi'nin 7. Bölümünde; Habtor’un karısı ve kızı artık Türk istihbaratı’nın elindedir. Denizcilik İşletmeleri müdürünün kızı Merve, üzeri bomba yüklü bir yelekle halkın arasına hain bir eylem planı için gönderilmiştir. Goran ve Habtor’un planı ile Korkut Ali, kendi dedesi Fahrettin’e silah doğrultacaktır. Roketi taşıyan gemi nerededir?
  • Sipahi dizisi final mi yapıyor? Sipahi dizisi bitiyor mu? Açıklama geldi

    Ekip, kalabalığın içinde üzeri bomba dolu genç kızı oradan alır ve saniyeler içinde üzerindeki bombayı imha etmeye çalışacaktır. Yıldırım Bozok ölüm pahasına kızın elini bırakmayacaktır. Çünkü o kendi kızına hasret, vatanı için savaşan bir kahramandır. Büyük darbe alan kötü taraf, Goran ve Habtor yeni bir plan peşindedir. 
  • Sipahi dizisi final mi yapıyor? Sipahi dizisi bitiyor mu? Açıklama geldi

    Habtor, kızı ve karısını Türk istihbaratı’ndan nasıl geri alacağının derdine düşmüştür. Geminin ikinci kaptanının vereceği bilgi çok önemlidir. Ekip, ikinci kaptanı içinde kaldığı çatışmadan sağ çıkarabilecekler midir? Sipahi ekibini hafife alan Goran ve Habtor’u yıkıcı bir sürpriz beklemektedir. Ali’nin dedesi Fahrettin, suikaste uğrayan kişi olacaktır. 

    Kurşunlara tutulan Fahrettin’in vurulmasını engelleyemeyen Ali, yoğun bakımdaki dedesine intikam yemini edecektir. Roket yüklü gemi İskenderun Limanı’nda, Canan da Habtor’un eline yeniden geçecektir. Asıl büyük yıkım yaratacak ve durdurulamayacak olansa artık Ali’dir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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