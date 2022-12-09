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'Sipahi' için geri sayım başladı

Yüksek bütçeli prodüksiyonuyla dikkat çeken 'Sipahi’nin merak edilen detayları ortaya çıktı

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  • 'Sipahi' için geri sayım başladı

    SHOW TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı 'Sipahi', yayın hayatına başlamak için gün sayıyor.
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı

    İlk bölümüyle pazartesi günü izleyiciyle buluşacak olan dizi, zengin oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çekiyor.
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı

    Yayınlanan tanıtımlarıyla izleyenlerin büyük beğenisini toplayan dizi ekrana gelecek ilk bölümüyle nefesleri kesecek. İlk bölüm çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Berlin’de tam dört haftada tamamlanan dizi için ekip büyük bir titizlikle çalıştı. Kamera arkasında 125 kişinin görev aldığı dizinin ön hazırlık çalışmaları dört ayda tamamlandı.
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı

    ÇEKİMLER MİT BİNASI’NDA YAPILDI

    Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ile kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alan dizide İstanbul’da yer alan MİT binası kullanıldı ayrıca tarihi bir mekanda sıfırdan MİT operasyon merkezi kuruldu.
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı

    Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım), Canan Doğan (Özge Gürel), Yıldırım Bozok’un (Kerem Alışık) evleri karakterlerine uygun bir şekilde sıfırdan dekore edildi. Yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle dikkat çekecek yapımda oyuncular aylar öncesinde Kazakistan’dan gelen özel ekipten yakın dövüş, silah ve atış dersleri alarak rollerine hazırlandı.
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı

    Bin 500'e yakın figüranın sadece ilk bölümde yer aldığı dizide yüzden fazla çeşitli silahlar ve Skorzky helikopterler kullanıldı.
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı

    Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir.
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı

    Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı

    Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektas, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı

    'Sipahi', pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı
  • 'Sipahi' için geri sayım başladı

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