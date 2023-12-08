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        Şırnak'ta 2 minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı

        Şırnak'ta 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 08.12.2023 - 12:12
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        Şırnak'ta 2 minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

        Kumçatı beldesi Bestasor mevkisinde, M.N.Ş. idaresindeki 21 VE 904 ve M.O'nun kullandığı 34 DR 3430 plakalı yolcu minibüsleri çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 16 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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