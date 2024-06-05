Şüphelilerin motosikletle başladıkları günlük hayatlarına taksi, daha sonra ise başka kişiler adına kiraladıkları araçlarla devam ettiklerini belirleyen ekipler, hedef noktaya giderken de polis takibinde olup olmadıklarını anlayabilmek için hem otoyolda sık sık araç değiştirdikleri hem de aynı yoldan en az 5 defa geçtiklerini ortaya çıkardı.