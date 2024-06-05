Sezonun bitmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta meraklı bekleyiş sona ermek üzere...

Yabancı hocaya öncelik veren siyah-beyazlılarda, yerli olarak ise Nuri Şahin ve Sergen Yalçın isimleri öne çıkıyordu. Ancak yerli konusunda fikir ayrılıkları olan Beşiktaş yönetiminde bu iki isim de rafa kaldırıldı.

SON ANDA İPTAL OLMUŞTU Beşiktaş'ın yabancı adayları arasında son düzlükte öne çıkan isim ise devre arasında da gündeme gelen Giovanni van Bronckhorst oldu. Fernando Santos'tan önce anlaşmaya varılan 49 yaşındaki çalıştırıcı, ekibinin farklı takımlarda görev alıyor olması ile Beşiktaş'a son anda gelememişti. Bu kez böyle bir sorunu bulunmayan Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. REKLAM Farklı adaylarla da görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın teknik direktörünü bu hafta resmen açıklaması bekleniyor.