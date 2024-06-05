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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta karar anı! Giovanni van Bronckhorst... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta karar anı! Giovanni van Brocnkhorst...

        Teknik direktör arayışlarında sona gelen Beşiktaş'ta öne çıkan aday Giovanni van Bronckhorst... Devre arasında son anda iptal olan Hollandalı hoca bu kez gelmeye tam anlamıyla hazır. Beşiktaş bu hafta teknik direktörle birlikte sportif direktörünü de duyurmaya hazırlanıyor

        Giriş: 05.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:04
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        Beşiktaş'ta karar anı!
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        Sezonun bitmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta meraklı bekleyiş sona ermek üzere...

        Yabancı hocaya öncelik veren siyah-beyazlılarda, yerli olarak ise Nuri Şahin ve Sergen Yalçın isimleri öne çıkıyordu. Ancak yerli konusunda fikir ayrılıkları olan Beşiktaş yönetiminde bu iki isim de rafa kaldırıldı.

        SON ANDA İPTAL OLMUŞTU

        Beşiktaş'ın yabancı adayları arasında son düzlükte öne çıkan isim ise devre arasında da gündeme gelen Giovanni van Bronckhorst oldu. Fernando Santos'tan önce anlaşmaya varılan 49 yaşındaki çalıştırıcı, ekibinin farklı takımlarda görev alıyor olması ile Beşiktaş'a son anda gelememişti. Bu kez böyle bir sorunu bulunmayan Giovanni van Bronckhorst ile Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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        Farklı adaylarla da görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın teknik direktörünü bu hafta resmen açıklaması bekleniyor.

        SPORTİF DİREKTÖR DE YOLDA

        Beşiktaş'ın teknik direktörün ardından bu hafta sportif direktörünü de duyurmayı planlıyor. Bu mevki için de yaptığı görüşmelerde sona gelen siyah-beyazlılar, yapılanmayı kurduktan sonra hızlıca transfer çalışmalarına girecek.

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