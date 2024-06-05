Portekiz basını, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişini değerlendirdi: Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması Avrupa'nın da gündemine oturdu. Portekizli teknik direktörün Şampiyonlar Ligi finali öncesine damga vurması, ülkesi Portekiz'de de geniş yankı bulurken Habertürk Spor, 'Özel biri'ni Portekiz basınına sordu. İşte Portekizli gazetecilerin Jose Mourinho - Fenerbahçe birlikteliği hakkındaki görüşleri...

DAVID NOVO - RECORD: MUAZZAM BİR GÖRÜNÜRLÜK KAZANDIRACAK Jose Mourinho, kariyerinde birçok kulüp ve ülkede başarıya ulaşmış bir teknik direktör. Eskiden olduğu gibi artık Avrupa'nın en dominant teknik direktörleri arasında yer almıyor ama Türkiye'de şampiyon olabilecek kapasiteye hala sahip. Mourinho'nun Fenerbahçe'yi seçmesine biraz şaşırdım çünkü Avrupa'nın beş büyük liginde kalmak isteyeceğini düşünüyordum. Yine de Fenerbahçe'nin projesinin cazip olduğunu kabul etmek gerekiyor. REKLAM Futbol tarihinin en ünlü teknik direktörlerinden birinden bahsediyoruz. Büyük kulüplerde edindiği deneyim, ona Türkiye'de fark yaratmak için tüm koşulları sağlıyor. Fenerbahçe'nin bir süredir şampiyon olamadığı doğru, ancak bu güçlü macera onun için akıllıca bir karar olabilir.

Mourinho, yıllar içinde çalıştırdığı takımlara göre değişti. Takımlarının her zaman en çekici futbolu oynamadığı doğru, ancak en önemli şey hala şampiyonluklar; Fenerbahçe'nin en çok istediği de bu. Tabii ki bu, Mourinho'nun elindeki oyunculara da bağlı, ama kadronun rekabetçi bir takım yaratacak kalitede olacağına inanıyorum. Mourinho'nun karizmatik ve açık sözlü bir kişiliği var. Ne düşünüyorsa söylüyor ve insanların onun hakkında ne düşündüğü konusunda endişelenmiyor. Futbol camiasında sahip olduğu itibar ve statü göz önüne alındığında, bu duruşu anlıyorum. Mourinho, Portekiz, İtalya, İspanya ve İngiltere'de başarılı olduysa, Türkiye'de de başarılı olabilir. Bence Türkiye'deki futbolseverler Mourinho'nun varlığından faydalanmalı çünkü o, Türk futboluna muazzam bir görünürlük kazandıracak. REKLAM

MARIO CAGICA - BOLA NA REDEPT: HEMEN MUCİZE YARATAMAZ Jose Mourinho'nun hala çok prestijli bir teknik direktör olduğu ve beş büyük lig ya da Portekiz'den (Milli Takım ya da Benfica) teklif bekleyebileceği düşünüldüğünde, Fenerbahçe'ye gelişi sürpriz oldu. Bence her şey, Mourinho'nun şu anki acil teknik direktörlük ihtiyacından kaynaklanıyor. Saha içinde kalmak istediğini zaten söylemişti ve Avrupa'da kalmak, Avrupa müsabakalarında oynamaya devam etmek ve şampiyonluk için mücadele eden bir kulübe geri dönmek için en çekici gelen mücadeleyi seçti. Bu süreçte biraz sabırlı olmak gerekiyor. Fenerbahçe kolay bir dönemden geçmiyor ve Mourinho hemen mucizeler yaratamaz. Takımın gelişmesi ve rekabetçi olmasına katkı sunabilir ve daha kaliteli oyuncuların takıma kazandırılmasına yardımcı olabilir. Yine de dikkatli olmalıyız çünkü Galatasaray çok daha iyi bir takım ve Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Ona zaman ve kaliteli takviyeler verilirse, başarılı olacağını düşünüyorum.

Mourinho, medyanın ilgisini Türkiye Süper Ligi'ne çekecek. Avrupa'daki pek çok kişi gibi birçok Portekizli de Fenerbahçe'nin maçlarını izleyecek. O, basın toplantıları ve iletişim yöntemleriyle Fenerbahçe'yi bir kez daha dünyanın gündemine taşıyacak özel bir teknik direktör. Ayrıca Mourinho'nun takımın Avrupa kupalarında mücadele etmesine yardımcı olmaya odaklanacağına inanıyorum. Jose Mourinho, taktiksel olarak kulübün kazanması için en iyisi neyse ona uyum sağlayabilir. Hücum anlayışına sahip bir teknik direktör değil ve bu, Fenerbahçe taraftarlarının anlaması gereken bir şey. Mourinho her zaman sonuca, görüntüden daha fazla öncelik verecektir. Ancak ikisini (sonuç ve görüntü) birleştirebilirse, bunu yapmaya çalışacaktır.

Mourinho, özel bir insan. Takımlarını taktiksel açıdan çok iyi hazırlayan ve rakiplerini çok iyi okuyan doğuştan bir iletişimci. Birçokları tarafından seviliyor, bazıları tarafından nefret ediliyor. Portekiz'de bile bir fikir birliği yok. Onu sevenler sonuna kadar yanında olacak, ondan nefret edenler ise kaybetmesini istiyor. Fenerbahçe taraftarını etrafına toplayacağına inanıyorum; tıpkı yakın zamanda haksız yere kovulduğu Roma'da yaptığı gibi ve zaman onu haklı çıkardı. REKLAM RODRIGO QUERIDO (NOTICIAS AO MINUTO): TARİHİN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİ Jose Mourinho büyük bir isim, tarihin en büyüklerinden biri. Tüm gözler Türkiye'de futbolun üzerinde olacak ve büyük bir etki yaratacak. Avrupa'da tüm gözler Fernebahçe'nin Mourinho hamlesinde çünkü Jose Mourinho tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe taraftarı yüksek beklentilere sahip ve zorlu mücadeleye hazır olacak.

Mourinho çok rekabetçi bir ligle karşılaşacak. Stresli bir işi olacak çünkü Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu ve antrenör var. Kolay bir lig değil. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri için, Türkiye şampiyonluğunu kazanmadan geçen on yıl oldukça uzun bir süre. Mourinho'nun, kulübün taraftarlarının kalbini kazanması gerekiyor. Bunu başarabilirse, başarıya giden yolun yarısını kat etmiş olacak. Hepimiz Türkiye'de futbolun ne kadar sevildiğini ve taraftarların ne kadar büyük bir baskı oluşturduğunu biliyoruz, ancak Mourinho'nun bu konuda zorlanacağını sanmıyorum. Daha önce de büyük kulüplerde çok baskı altında çalıştı.