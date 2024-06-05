Spor yazarları A Milli Takım'ın İtalya maçını değerlendirdi: Biz nasıl gol atacağız?

"ŞUT TEHDİDİMİZ ARTMALI"

Ahmet Selim Kul: "Golsüz biten karşılaşma bizim için iyi denilebilecek bir test olsa da sakatlıklar konusu can sıkmaya devam ediyor. 1 stoperimizi daha kaybetmek endişe verici. Dilerim bu şanssızlıklar bir an önce yakamızı bırakır. Bugün iyiye daha yakın bir performans sergiledi milli takım. Bunun dışında hücumdaki yetersizliğimiz ve şut tehdidindeki zayıflığımız mutlaka üzerine eğilmemiz gereken konu başlıkları. Takımda ne çok fazla öne çıkan ne de çok fazla sırıtan oyuncu olmadı. Yine de umarım Vincenzo Montella’nın kafasındaki Arda Güler'li planlar çok geride değildir. Turnuvanın en potansiyelli oyuncusu bizi hayal bile edemeyeceğimiz yere taşıyabilir. Çünkü o çok özel bir oyuncu." (Habertürk)