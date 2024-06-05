Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!

Kocaeli'nde yürek yakan olay, dün Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi içindeki özel bir tersanede meydana geldi.

SON TESTLERİ YAPILIYORDU DHA'da yer alan habere göre kıyıya demirli olan ve son testleri yapılan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.

4 ÇALIŞAN ALEVLERDEN ETKİLENDİ Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 gemi çalışanı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Dumandan etkilenen ve ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan gemi çalışanı Mustafa Altuntaş (41), doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI Evli ve 2 çocuk babası Altuntaş’ın cenaze bilgileri ise henüz belli olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.