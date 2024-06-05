Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm - Kocaeli haberleri | Son dakika haberleri

        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!

        Kocaeli'nde, özel bir tersanede bulunan gemide çıkan, 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gemi çalışanı, 41 yaşındaki Mustafa Altuntaş doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde yürek yakan olay, dün Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi içindeki özel bir tersanede meydana geldi.

        SON TESTLERİ YAPILIYORDU

        DHA'da yer alan habere göre kıyıya demirli olan ve son testleri yapılan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.

        4 ÇALIŞAN ALEVLERDEN ETKİLENDİ

        Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 gemi çalışanı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Dumandan etkilenen ve ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan gemi çalışanı Mustafa Altuntaş (41), doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

        İKİ ÇOCUK BABASIYDI

        Evli ve 2 çocuk babası Altuntaş’ın cenaze bilgileri ise henüz belli olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        BİR KİŞİNİN DURUMU CİDDİYETİ KORUYOR

        Diğer 3 yaralının ise hastanelerde tedavileri devam ederken, 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        Rekor ceza almıştı! Yalıtımlı sapığın rezil savunması!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Bir hafta geride kaldı... Endişeli bekleyiş!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Dünyanın en büyük seçimi sonuçlandı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”