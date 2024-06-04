Şırnak'ta 6 Hint şebeği ele geçirildi

Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, bir araçta 6 Hint şebeği ele geçirildi. El koyulan maymunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin teslim aldığı maymunlar, sağlık kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Araç sürücüsüne, '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet' suçundan 41 bin 418 lira idari para cezası uygulandı.

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