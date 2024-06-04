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        Şırnak'ta 6 Hint şebeği ele geçirildi

        ŞIRNAK'ta, yol kontrollerinde, 6 Hint şebeği (Rhesus Maymunu) ele geçirilen aracın sürücüsüne 41 bin 418 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:40
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        Şırnak'ta 6 Hint şebeği ele geçirildi
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        ŞIRNAK'ta, yol kontrollerinde, 6 Hint şebeği (Rhesus Maymunu) ele geçirilen aracın sürücüsüne 41 bin 418 lira idari para cezası uygulandı.

        Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, bir araçta 6 Hint şebeği ele geçirildi. El koyulan maymunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin teslim aldığı maymunlar, sağlık kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Araç sürücüsüne, '4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet' suçundan 41 bin 418 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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