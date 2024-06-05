KASLI DOĞUM GÜNÜ FOTOĞRAFI

Hadise, 4 Haziran'da 37'nci yaşına giren Kerem Bürsin'in doğum günü için sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı, Bürsin'in kaslı bir fotoğrafını, "İyi ki doğdun arkadaşım" notuyla kutladı.

Hadise, Kaan Ölker’in Fizy platformunda yayınlanan programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunarak sevgili açılımında bulundu. Uzun süredir yalnız olduğunu söyleyen Hadise, tekrar evlenebileceğini, uyumsuzluk halinde tekrar boşanabileceğini söyledi; “Bir şeylerin bitebileceğine inanıyorum. Benim gibi deli, kreatif kafaya sahip bir kadın için sonsuza dek bir kişiyle ömür boyu mutluluk olamaz. ‘Tekrar evlenir misin?’ diye sorarsan, evet. ‘Tekrar boşanır mısın?’ diye sorarsan, evet.”

Kadın-erkek ilişkilerinde ekonomik duruma ilişkin fikri de sorulan Hadise, geçmişte sevgilileriyle çıktığı bazı tatillerin parasını ödediğini dile getirerek şöyle konuştu: İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Erkek dürüst olacak, ‘Benim durumum yok şu an, yarı yarıya yapalım’ dese ne güzel ama erkeğin maddi gücü önemli. ‘Neyine güvenip bana yaklaşıyorsun?’ diye sorarım ben. ‘Kendine güvenen şöyle gelsin’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel.